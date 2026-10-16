Казахстанцам начнут приходить SMS о прививках: ошибочные сведения можно будет оспорить





В Казахстане внедряют цифровые сервисы для напоминания о скринингах, проверки данных о вакцинации и подтверждения оказанных медицинских услуг. С 26 октября 2026 года по всей стране планируют запустить SMS-уведомления о проведённых прививках. После регистрации вакцинации в медицинской системе гражданину или законному представителю ребёнка поступит сообщение с указанием вида и даты прививки.

Если сведения окажутся неверными, об этом можно будет сообщить ответным SMS на номер 1414. Информацию направят в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля для проверки.

О скринингах напомнят персонально

С 19 октября в Акмолинской области, областях Абай и Ұлытау планируют запустить пилотное SMS-информирование о необходимости пройти скрининг. Уведомления будут поступать через единый контакт-центр 1414.

Система автоматически определит граждан, которым необходимы профилактические обследования, по шести направлениям. Они включают раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, нарушений мозгового кровообращения и вирусных гепатитов.

После получения напоминания человек сможет обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Подтверждение медицинских услуг расширят

Параллельно Минздрав расширяет цифровую идентификацию пациентов, которая позволяет подтверждать факт оказания медицинской помощи.

По состоянию на 7 октября цифровую идентификацию прошли 73% из 135,9 млн зарегистрированных приёмов.

Сейчас механизм охватывает 1278 видов медицинских услуг. С 1 декабря перечень планируют дополнить ещё 736 видами консультаций, диагностических исследований и медицинских процедур.

Цифровые сервисы призваны повысить доступность профилактических обследований, обеспечить достоверность медицинских данных и прозрачность финансирования здравоохранения.