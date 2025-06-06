Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 5 июня 2025 года, напомнило, что, согласно статье 181 Трудового кодекса, работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям безопасности и охраны труда, сообщает Zakon.kz.
Специалисты разместили 10 важных правил, которые помогут минимизировать риски и сделать рабочее пространство комфортным и безопасным.
1. Специальная одежда и средства индивидуальной защиты.
Обязательно носить спецодежду, обувь и средства защиты, такие как шлемы, очки, перчатки, соответствующие выполняемой работе.
2. Состояние инструмента и оборудования.
Не использовать неисправный инструмент или оборудование. Следить за их исправностью и своевременно ремонтировать.
3. Чистота и порядок.
Содержать рабочее место в чистоте и порядке. Убирать мусор, содержать свободными проходы и пути эвакуации.
4. Правила безопасности.
Неукоснительно соблюдать требования инструкций по технике безопасности, в том числе касающиеся работы с конкретным оборудованием.
5. Инструктаж.
Пройти вводный и первичный инструктаж по технике безопасности, а также периодические инструктажи.
6. Ограждения и предупреждающие знаки.
Работать в огражденных зонах, соблюдать правила безопасности при работе на высоте, не игнорировать предупреждающие знаки безопасности.
7. Режим труда и отдыха.
Соблюдать установленный режим труда и отдыха, чтобы избежать переутомления.
8. Запрещенные действия.
Не курить, не употреблять алкоголь, не принимать пищу и не хранить личные вещи в зоне работы.
9. Внимательность и осторожность.
Быть внимательным и осторожным во время работы, следить за своими действиями и действиями коллег.
10. Ответственность.
Быть ответственным за свою безопасность и безопасность окружающих людей.
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