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Казахстанцам напомнили заплатить налоги с процентов по депозитам. Но есть нюанс

— Сегодня, 14:43
Изображение для новости: Казахстанцам напомнили заплатить налоги с процентов по депозитам. Но есть нюанс

Фото Н.Луговской/alau.kz

Гражданам Казахстана, которые имеют депозиты в иностранных банках, напомнили о важности соблюдения налоговых обязательств. Digital Business обратился к бухгалтерам и выяснил, что проценты, полученные по депозитам в зарубежных финансовых учреждениях, подлежат налогообложению в Казахстане. Это важно учитывать при расчете и уплате индивидуального подоходного налога.

Сколько платить?

Согласно действующему Налоговому кодексу РК, доходы, полученные от иностранных источников, облагаются ИПН по ставке 10%. Если же налоговый агент (зарубежный банк) не удерживает налог с процентов, то казахстанский вкладчик обязан уплатить его самостоятельно. Говорится об этом в 338 статье Налогового кодекса РК.

Сумму придется включить в отчетность

Кроме того, для физических лиц, которые получают доходы из-за рубежа, существует обязанность сдачи налоговой декларации по форме 270.00.  Это касается граждан, у которых на 31 декабря отчетного года сумма средств на депозитах в иностранных банках превышает 1000 МРП. В случае, если налог был уплачен за границей, можно предоставить соответствующий документ для зачета уплаченной суммы в счет казахстанского ИПН.



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