Гражданам Казахстана, которые имеют депозиты в иностранных банках, напомнили о важности соблюдения налоговых обязательств. Digital Business обратился к бухгалтерам и выяснил, что проценты, полученные по депозитам в зарубежных финансовых учреждениях, подлежат налогообложению в Казахстане. Это важно учитывать при расчете и уплате индивидуального подоходного налога.
Сколько платить?
Согласно действующему Налоговому кодексу РК, доходы, полученные от иностранных источников, облагаются ИПН по ставке 10%. Если же налоговый агент (зарубежный банк) не удерживает налог с процентов, то казахстанский вкладчик обязан уплатить его самостоятельно. Говорится об этом в 338 статье Налогового кодекса РК.
Сумму придется включить в отчетность
Кроме того, для физических лиц, которые получают доходы из-за рубежа, существует обязанность сдачи налоговой декларации по форме 270.00. Это касается граждан, у которых на 31 декабря отчетного года сумма средств на депозитах в иностранных банках превышает 1000 МРП. В случае, если налог был уплачен за границей, можно предоставить соответствующий документ для зачета уплаченной суммы в счет казахстанского ИПН.
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