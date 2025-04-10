В популярной соцсети Instagram мошенники вновь обманывают казахстанцев, обещая большие деньги. Здесь появилось сообщение о новой финансовой программе, которую якобы утвердило правительство Казахстана. Будто бы пассивный доход при поддержке государства будет зависеть от года рождения гражданина республики. Реклама – очередная фальшивка.

В сообщении используется несколько стандартных мошеннических приемов.

Реклама размещена от имени известного казахстанского телеканала «24kz». На это указывает логотип. Но если перейти в раздел «Сведения об аккаунте», можно увидеть, что этот профиль не имеет никакого отношения к каналу. Фальшивое название аккаунта – kazakh2468, в то время как подлинный аккаунт — 24kz_tv.

В объявлении использована фотография известного человека. Мы видим премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова. Киберпреступники взяли изображение из открытых источников.

На официальном информационном ресурсе премьер-министра РК нет информации о новой финансовой программе. Отсутствуют такие новости и на сайте главы государства.

Узнать о новой финансовой программе предлагают, перейдя по ссылке на сторонний сайт. Однако это может быть фишинговая ссылка, предназначенная для сбора личных данных. На нашем портале не раз объяснялось, какие опасности таят такие ресурсы. С помощью таких ресурсов мошенники могут завладеть вашей личной информацией, а также вашими деньгами.

Если бы финансовая программа, где выплаты зависят от возраста, действительно существовала, о ней было бы объявлено через официальные каналы.

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