Казахстанцы лишатся Volkswagen Polo и Tiguan

В четверг, 3 марта, концерн Volkswagen AG официально объявил о решении остановить российские заводы.

На этих предприятиях выпускают и автомобили для рынка Казахстана, включая лифтбек Polo, самый продаваемый VW в нашей стране, передают kolesa.kz

Вместе с «Поло» казахстанцы могут лишиться кроссоверов Tiguan и Taos. Пропадёт из автосалонов седан Passat (B8), но его уход связан со снятием модели с производства в Европе.

Сложности, вероятно, возникнут с импортными автомобилями вроде Touareg и Teramont, так как Volkswagen AG приостановил экспорт машин. Поставки техники в Казахстан шли через дистрибьютора в РФ.

Для справки: 2021 год для Volkswagen в Казахстане был одним из лучших. За 12 месяцев дилеры реализовали около 4.1 тысячи авто. При этом 65.1 % продаж пришлось на модель Polo, ещё 25 % — на Tiguan.

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