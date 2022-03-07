Казахстанцы лишатся Volkswagen Polo и Tiguan

kolesa.kz
В четверг, 3 марта, концерн Volkswagen AG официально объявил о решении остановить российские заводы.
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На этих предприятиях выпускают и автомобили для рынка Казахстана, включая лифтбек Polo, самый продаваемый VW в нашей стране, передают kolesa.kz
Вместе с «Поло» казахстанцы могут лишиться кроссоверов Tiguan и Taos. Пропадёт из автосалонов седан Passat (B8), но его уход связан со снятием модели с производства в Европе.
Сложности, вероятно, возникнут с импортными автомобилями вроде Touareg и Teramont, так как Volkswagen AG приостановил экспорт машин. Поставки техники в Казахстан шли через дистрибьютора в РФ.
Для справки: 2021 год для Volkswagen в Казахстане был одним из лучших. За 12 месяцев дилеры реализовали около 4.1 тысячи авто. При этом 65.1 % продаж пришлось на модель Polo, ещё 25 % — на Tiguan.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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