Пользователи Казнета в одном из Telegram-каналов обнаружили публикацию, автор которой утверждает, что жители Сатпаева якобы наблюдали за пуском российской баллистической ракеты «Орешник», сообщает Zakon.kz.

Также в подписи к опубликованному видео значится и дата – 21 ноября 2024 года.

Эта рассылка является фейком. На самом деле жители Казахстана могли видеть российскую ракету «Союз-2.1а». Она стартовала 21 ноября с космодрома «Байконур» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29» на борту.

Деталями запуска поделилась корпорация «Роскосмос»:

«Сегодня в 15:22:23,197 по московскому времени (17:22 по времени Астаны) со стартового комплекса 31-й площадки космодрома «Байконур» специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29».

Также сказано, что это 14-й пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе седьмой – с Байконура и четвертый – с кораблем «Прогресс».

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