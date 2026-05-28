Казахстанцы начали получать уведомления из налоговой из-за мобильных переводов





В Казахстане стартовал новый этап контроля мобильных переводов. Гражданам, чьи банковские счета соответствуют критериям мониторинга, начали поступать уведомления от органов государственных доходов, передает digitalbusiness.kz

Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, получение такого уведомления не означает автоматического привлечения к ответственности. Речь идет о процедуре камерального контроля, в рамках которой гражданам предоставляется возможность объяснить происхождение денежных поступлений или исполнить налоговые обязательства.

На первом этапе штрафов не будет

В Министерстве финансов подчеркнули, что сейчас не рассматриваются меры в виде штрафов, блокировки счетов или иных ограничений.

По словам Ержана Биржанова, после получения уведомления у граждан есть 30 рабочих дней для предоставления необходимой информации или пояснений.

«Мы направляем уведомления по всем категориям, но там есть сроки — 30 рабочих дней. За это время необходимо предоставить информацию либо дать пояснения. О каких-либо штрафных санкциях речь не идет», — отметил вице-министр.

Какие счета попадают под мониторинг

Проверке подлежат только те счета, которые одновременно соответствуют нескольким условиям.

В частности, внимание налоговых органов привлекают счета, на которые ежемесячно в течение трех месяцев подряд поступают переводы от 100 и более разных лиц.

Кроме того, общая сумма таких поступлений за указанный период должна превышать 1 миллион 20 тысяч тенге.

Для чего проводится контроль

Власти отмечают, что мониторинг направлен на выявление случаев ведения предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации и исполнения налоговых обязательств.

При этом в ведомстве подчеркивают, что главная цель проверок — не наказание граждан, а обеспечение прозрачности финансовых операций и соблюдение налогового законодательства.