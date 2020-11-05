Казахстанцы смогут обратиться в полицию через мобильное приложение

Как полиция будет обеспечивать безопасность казахстанцев при помощи цифровых новшеств рассказал журналистам заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов. Об этом сообщает informburo.kz

Мобильное приложение для жалоб. Сакен Сарсенов сообщил, что приложение с рабочими названием «Полиция KZ» или «102» заработает с 1 декабря и будет многофункциональным.

«Например, где-то авария. Можете через приложение отправить фотографию, геолокацию и все эти данные поступят в полицию. К примеру, неправильно припарковались, мусор выкинули в неположенном месте, происходит драка или кто-то ведёт себя очень громко после 23.00 – обо всём можно сообщить полиции через приложение. У граждан есть возможность в реальном времени отслеживать, как в полиции реагируют на данные обращения. Фиксируется номер заявки», – пояснил он.

Также через приложение можно будет сообщить, что гражданин почувствовал опасность, находясь на улице. К примеру, если он заметит, что за ним кто-то следит. Также можно сообщить о ограблении.

Комплекс «Тревожная кнопка». Устройства с кнопкой SOS будут устанавливать в общественных местах. Этот проект реализуют по принципу ГЧП: бизнес покупает аппараты, а полиция подключает их к своей системе быстрого реагирования. Устройства также можно будет установить в магазинах, ТРЦ, жилых комплексах, школах, больницах, спортклубах.

Если произошло какое-то правонарушение, достаточно нажать на кнопку и сигнал поступит к оперативному дежурному с передачей аудио- и видеоинформации с места происшествия. Полиция оперативно прибудет, не дожидаясь, пока кто-то позвонит на 102, обещают в МВД.

До конца года такие устройства установят в Нур-Султане и Алматы.

Система детской безопасности «Найди меня». Этот проект будет работать через мобильное приложение с использованием маяков, подключённых к сети Bluetooth. Чипы можно вшить в одежду ребёнка или положить в рюкзак.

«Например, ребенок отошёл на 10 метров. По этому приложению родителю поступает уведомление об этом. Также есть техническая возможность для кнопки SOS, сразу же сигнал приходит родителю и полиции. По регламенту полиция сначала звонит родителям ребёнка и узнает, всё-ли в порядке. Если родитель подтверждает, что ребёнок находится в опасности, то полиция выезжает на последнее месторасположения ребёнка и отрабатывает заявку», – рассказал заместитель главы МВД.

По его словам, этот проект тоже реализуется по принципу ГЧП. Частные компании будут продавать устройства родителям, а полиция подключит их к своей системе слежения. Примерная их стоимость составляет около 2500 тенге.

Система электронных браслетов. Сакен Сарсенов сообщил, что на осужденных всё-таки будут надевать электронные браслеты, несмотря на то что ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что МВД отказалось от этой идеи, так как устройства очень дорогие.

«Мы находимся в процессе. Когда звучат такие большие цифры, понятно, что начинаешь задумываться, стоит ли внедрять такой проект. Но когда возникают альтернативные готовые решения компаний, которые могут внедрить всё намного дешевле, то здесь можно двигаться. Чтобы внедрить этот проект по старой системе необходимо было бы 8 млрд тенге. Сейчас стоимость проекта будет варьироваться в пределах 350-400 млн в год в зависимости от количества браслетов», – пояснил Сакен Сарсенов.

Он добавил, что сейчас в наблюдении за осуждёнными задействовано большое количество полицейских.

«Эта система позволяет одному полицейскому мониторить триста человек. Это очень эффективно, наши люди смогут высвободиться под другие задачи. Есть два вида браслетов, которые надевают на ноги, а также один вид для руки. Они могут служить без подзарядки до года», – рассказал замминистра.

Проект запустят в следующем году. Браслеты будут надевать:

осуждённым, которых условно-дословно освободили;

находящимся под домашним арестом;

находящимся под подпиской о невыезде.

Снимать браслеты нельзя. Как только человек освобождается от него самостоятельно, в полицию поступит сигнал.

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