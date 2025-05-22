Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов считает «слухами» сообщения об исчезновении денег казахстанцев со счетов, передает Tengrinews.kz.

Во время брифинга журналисты сообщили о многочисленных жалобах граждан в соцсетях на необъяснимое списание денег со счетов в мобильных приложениях банков. «Были ли проведены проверки? Может быть, было установлено, что у банков второго уровня был какой-то сбой в системе?» — прозвучал вопрос.

Берик Шолпанкулов засомневался в правдивости информации.

«Такие события, скажем так, вряд ли могут произойти. Деньги сами собой не могут исчезать. Если происходят технические сбои, то банк берет на себя обязательства по восстановлению. Все архивируется, данные имеются, и при техническом сбое все восстанавливается. Даже в случае мошеннических действий банк принимает меры для защиты клиента. И сказать, что одномоментно такие действия происходят… возможно, просто слухи», — отметил он.

Отдельно он прокомментировал случаи, когда банки второго уровня блокируют счета клиентов, допустивших просрочку по кредитам. В социальных сетях на это часто жалуются.

«Такие действия предусмотрены договорными обязательствами. Когда человек уходит в просрочку, банк приостанавливает операции по счету для покрытия долга. Однако полная блокировка не происходит — средства, необходимые для жизнеобеспечения, должны оставаться доступными», — пояснил Шолпанкулов.

Он добавил, что в Сенате рассматриваются инициативы, касающиеся порядка урегулирования подобных вопросов. Кроме того, клиент обязан выполнять требования по договору и, при наличии возможности, проходить соответствующие процедуры. Для этого существуют уполномоченные органы.