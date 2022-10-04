Казахстанец получил повестку из военкомата в России

В Санкт-Петербурге вручили повестку гражданину Казахстана. В МИД подтвердили информацию, передает Tengrinews.kz.

Ранее в региональном СМИ Ленинградской области появилась информация, что 31-летний казахстанец, проживающий в Санкт-Петербурге, получил повестку от коммунальных служб своего района. По сообщению СМИ, казахстанец проживает в России с 2013 года, в 2017 году получил вид на жительство, но при этом казахстанское гражданство он не менял. Казахстанец показал паспорт и отказался подписывать какие-либо документы и приходить в военкомат. Вместо этого он обратился в консульство.

Фото 47news.ru

В МИД подтвердили, что такое обращение от гражданина РК было. У него есть документ, подтверждающий гражданство. Сейчас информацию проверяют в базах двух стран.

«Такие случаи бывают, может, какие-то несоответствия в базах. Допустим, человек находится на территории России, у него есть вид на жительство. Вид на жительство — это не есть гражданство, гражданство Казахстана еще остается. Но, видимо, в базе ошибка ушла. В таком случае гражданин РК может показать свой документ военкомату либо обратиться в наше посольство еще раз удостовериться, что он гражданин Казахстана. Никакой проблемы в этом нет, нужно просто юридически доказать, что он гражданин Казахстана», — отметил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов.

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