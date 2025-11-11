Казахстанец с долями в 400 квартирах претендовал на льготное жильё

В Казахстане выявили гражданина, который имел доли в 400 квартирах и при этом претендовал на льготное жильё. Об этом рассказал директор департамента центра обеспечения первым жильём Отбасы банка Азат Ашимов, сообщает LS.
По его словам, встречались и другие случаи: граждане имели по одной трети доли в каждой из трёх квартир. Прежняя норма, допускавшая наличие не более 50 процентов доли в жилье, позволяла им вставать на учёт.
После анализа ситуации совместно с Министерством промышленности в законодательство внесли поправку: доля должна составлять не более одной пятой в единственном жилье.
Ашимов отметил, что выявленный гражданин с долями в 400 квартирах ранее не давал согласия на инвентаризацию. По словам представителя банка, новая норма позволит ограничить доступ к мерам поддержки для таких претендентов, поскольку помощь должна предоставляться тем, у кого нет возможности приобрести жильё.
Теперь можно дождаться жилья в нужном районе
Кроме того, у казахстанцев появилась возможность выбирать расположение льготного жилья. Раньше, пояснил Ашимов, человеку предлагали конкретный вариант, а если он отказывался, на этом всё заканчивалось.
Теперь очередник может отклонить предложение и дождаться распределения в желаемом районе. Например, отказаться от жилья в Наурызбайском районе Алматы, если хочет получить его в Медеуском.
В Алматы уже был случай, когда гражданину 11 раз предлагали жильё, но он отказывался из-за неподходящего района. В итоге, по словам Ашимова, он всё же принял предложение и получил жильё.
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