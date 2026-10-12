Каждый третий получает отвод: в Костанайской области выросла потребность в донорах

В Костанайском областном центре крови ежегодно проводят порядка 11 тысяч донаций. При этом потребность больниц в компонентах крови меняется практически ежедневно. В этом году особенно вырос спрос на тромбоциты — их требуется почти вдвое больше, чем раньше.
Как пояснили в центре, это связано с изменениями в протоколах лечения некоторых пациентов, в том числе онкогематологических. Теперь им необходимо чаще проводить переливания.
По словам врача-трансфузиолога Елены Иосипенко, резервных доноров, которых приглашают при необходимости, в этом году оказалось недостаточно.
Около 30% получают отвод
С этого года сотрудники центра получили возможность сверять сведения о донорах с медицинскими базами поликлиник. Это позволяет выяснить, наблюдается ли человек у специалистов. Определённые заболевания или регулярный приём препаратов могут стать причиной отвода от донации.
По данным центра, в результате такой проверки ежемесячно отстраняют около 30% пришедших доноров.
«Если 10 человек пришло, то 3 ушли только по этой программе», — рассказала Елена Иосипенко.
Специалисты подчёркивают, что усиленная проверка необходима прежде всего для безопасности пациентов, которым переливают кровь. Среди них — беременные женщины и дети.
Доноры приходят регулярно
Один из постоянных доноров — Алибек Султанов. Он сдаёт кровь уже в пятый раз. О донорстве мужчина узнал от коллег и решил попробовать.
«Первый раз я пришёл, мне было где-то 23 года. Волновался, пришёл сюда, оказалось, что не всё так страшно. Всё прошло спокойно, не больно», — поделился он.
По словам Алибека, восстановление после процедуры проходит спокойно, заметной разницы в самочувствии он не ощущает. Он входит в число регулярных доноров, доля которых составляет 30%.
Сейчас особенно востребованы компоненты крови первой и второй групп. Центр обеспечивает компонентами около 30 государственных клиник области, а также частные медицинские организации.
Доноров с подходящей группой крови продолжают приглашать на сдачу, чтобы выполнять заявки больниц. Перед процедурой в центре рекомендуют соблюдать указания врачей и обязательно сообщать о заболеваниях и принимаемых лекарствах.
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