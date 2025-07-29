Более 30 процентов занятых казахстанцев не участвуют в пенсионной системе. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
По информации Бюро национальной статистики, численность занятого населения в Казахстане составляет 9,2 миллиона человек.
«По итогам 2024 года около 30 процентов не участвуют в пенсионной системе. Отсутствие трудовых нормативов в отдельных секторах также способствует сохранению теневой формы занятости», — сообщил Аскар Биахметов на заседании правительства.
Как отметил специалист, в стране насчитывается 7,1 миллиона наемных сотрудников и около 2,1 миллиона самозанятых граждан. Уровень безработицы, по информации Министерства труда, держится на уровне 4,6 процента.
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