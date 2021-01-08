Кинотеатры Казахстана закроются с 1 февраля

Кинотеатры Казахстана могут закрыться с 1 февраля на 3,5 месяца, заявила президент «Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана «Альянс кинотеатров» Мунира Ягудина, передает informburo.kz

Временному закрытию способствуют несколько негативных факторов, отметила глава Ассоциации владельцев кинотеатров. Один из них – отсутствие фильмов, так как основные студии Голливуда решили перенести весенние премьеры на осень.

«Казахстанские кинотеатры очень рассчитывали на этот контент. Отечественные производители планировали свои фильмы также с февраля, но и они, в свою очередь, отложили свои релизы на осенний период. Самые именитые казахстанские продюсеры, видимо, побоялись выходить в тот период, когда кинотеатры работают с ограничениями и решили дождаться стабилизации ситуации. Из-за этих факторов картина кардинально поменялась. И даже несмотря на то, что государство сделало послабления по времени работы кинотеатров и по рассадке (в Шымкенте увеличили с 30% до 50%), мы столкнулись с проблемой, которую теперь никто не может решить. Нет фильмов», – сказала Мунира Ягудина.

По её словам, российский контент не может стать спасательным кругом для кинопоказа в Казахстане.

«Опять же, в России, к их счастью, есть собственный локальный контент, который как бы не говорили, не является вакциной для казахстанского проката. Ментально российское кино не пользуется спросом последние лет пять, это могут указать все основные игроки нашего рынка. К сожалению, держать кинотеатры открытыми только базируясь на российском контенте, мы не можем. В связи с этим, коллегиально обсуждаем вопрос с дальнейшей деятельностью кинотеатров, и большинство участников за их закрытие, потому что содержать – дороже», – сообщила президент «Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана «Альянс Кинотеатров».

Государство никак не содействовало кинопоказчикам, отметила она.

«Хотелось бы отметить, что помощи от государства мы так и не дождались. Речь Президента своевременна, но только для производства кино, а вот где это кино потом показывать – об этом правительство подумает, видимо, позже, если уже не будет поздно», – сказала Мунира Ягудина.

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