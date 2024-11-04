Сегодня на аппаратном совещании аким Костаная озвучил обращения, которые поступают в службу «Айкомек». Костанайцы жалуются на «тёмные» улицы.

На исполнении находится 28 заявок касательно уличного освещения в Костанае. Подрядчикам, которые занимаются заменой освещения и светофоров в Костанае, потребуется еще время, чтобы завершить работу. Большая часть обращений была от жителей, которые живут на улице Маяковского и Каирбекова. Согласно договорным обязательствам срок у подрядчика завершился еще 1 ноября, однако работы все еще ведутся.

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