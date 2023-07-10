USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Когда начнут распределять гранты для обучения в вузах, рассказали в…

Когда начнут распределять гранты для обучения в вузах, рассказали в Миннауки

фото ortcom.kz

Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК 10 июля рассказал, когда начнется старт приема заявлений для участия в конкурсе грантов на обучение в вузах страны, сообщает Zakon.kz.

Спикер напомнил, что абитуриенты могут подать заявления для участия в конкурсе грантов как в онлайн-формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов.

«13 июля начнется кампания по приему заявлений для участия в конкурсе грантов, которая продлится до 20 июля», – отметил Куаныш Ергалиев.

По его словам, подача документов возможна в любом вузе по месту нахождения.

«В этом году для обучения на бакалавриате выделено 73 тыс. грантов. 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 18 744 гранта. Далее «Педагогические науки» – 12 560 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 10 103 грантов, «Естественные науки, математика и статистика» – 7388 грантов. Для поступающих по программе «Серпін» выделено 3653 грантов. Кроме того, 5000 грантов были выделены для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов», – заявил Куаныш Ергалиев.

Вице-министр уточнил, что для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить:

  • удостоверение личности;
  • сертификат ЕНТ;
  • фото размером 3×4;
  • аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО);
  • медицинскую справку по форме №075/у;
  • приписное свидетельство из военкомата для юношей;
  • также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.

Список имен обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
Следующая новость

Три человека погибли в водоемах Костанайской области в минувшие выходные