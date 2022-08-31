Когда школьники будут отдыхать в новом учебном году – календарь каникул

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В Казахстане продлили учебный год в школах, что также сказалось на продолжительности каникул, передаёт informburo.kz.
Ранее продолжительность каникулярного времени в учебном году составляла не менее 30 дней, а теперь – 25. Для всех школьников учебный год стал на две недели длиннее: первоклассники будут учиться 35 недель, остальные школьники – 36 недель.
Каникулярные периоды в течение учебного года:
в 1–11 (12) классах:
- осенние – семь дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно),
- зимние – девять дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно),
- весенние – девять дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);
В первых классах также сохраняются дополнительные каникулы – семь дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
Летние каникулы в школах теперь будут длиться ровно три месяца – с 1 июня по 31 августа.
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