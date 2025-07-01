Когда станет известно, каким будет паводок в Костанайской области весной 2027 года





Предварительный прогноз весеннего паводка в Костанайской области планируют подготовить до 5 февраля 2027 года, основной — до 5 марта. Об этом сообщил руководитель областного филиала РГП «Казгидромет» Адель Ахметов.

С ноября специалисты начнут собирать исходные данные: изучать снежный покров, запасы воды в снеге, глубину промерзания почвы и другие гидрометеорологические показатели. После выхода основного прогноза информацию будут уточнять еженедельно.

Казгидромет наблюдает за уровнем и объёмами воды в Тоболе, а также в реках Аят и Желкуар, которые берут начало за пределами области. С мая по сентябрь этого года через Тобол в районе Костаная прошло почти 176 миллионов кубометров воды.

Прогноз на предстоящую зиму синоптики представили 15 октября. Однако оценить, насколько снежной она окажется и как будет проходить весенний паводок, специалисты смогут позже — по мере накопления необходимых данных.

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