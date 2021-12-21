Когда зажгут главную ёлку и будут ли горки в Костанае?

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, главную елку зажгут 22 декабря.

Начало мероприятия в 18.00 час.

«Ледовых горок по линии ЖКХ строить не будут, учитывая санэпидситуацию, в целях профилактики нераспространения КВИ и массового скопления людей. Всего будет три елки. Одна в центре Костаная, по одной на Бульваре «Жастар» и в парке «Керуен» в микрорайоне «Аэропорт», — сообщили в акимате.

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