USD 436.35
EUR 491.33
RUB 5.88
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Когда зажгут главную ёлку и будут ли горки в Костанае?

Когда зажгут главную ёлку и будут ли горки в Костанае?

atpress.kz

Vinkmag ad

Как сообщили в пресс-службе акимата Костаная, главную елку зажгут 22 декабря. 

Начало мероприятия в 18.00 час.

«Ледовых горок по линии ЖКХ строить не будут, учитывая санэпидситуацию, в целях профилактики нераспространения КВИ и массового скопления людей. Всего будет три елки. Одна в центре Костаная, по одной на Бульваре «Жастар» и в парке «Керуен» в микрорайоне «Аэропорт», — сообщили в акимате.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

День зимнего солнцестояния: зеркальная дата, которая исполняет желания
Следующая новость

Запуск национальной платежной системы Казахстана планируется в 2022 году