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Кому нужна первоочередная помощь: разъяснение по категориям семей C, D и E

— Сегодня, 10:17
Изображение для новости: Кому нужна первоочередная помощь: разъяснение по категориям семей C, D и E

Сгенерировано ИИ


В Казахстане уровень социального благополучия семьи определяют по совокупности показателей. Помимо доходов, учитывают занятость, жилищные условия, имущество, кредитные обязательства и накопления.

Категория C — средний достаток

К этой категории относятся семьи со средним достатком и стабильным уровнем благополучия.

Категория D — финансовые трудности

Для семей этой категории характерны низкие доходы, отсутствие постоянной работы и собственного жилья, просроченные кредиты и другие обстоятельства, влияющие на материальное положение.

Категория E — первоочередная поддержка

В эту категорию входят семьи, которым необходима первоочередная государственная помощь. Как правило, у них одновременно присутствует несколько факторов уязвимости: доход значительно ниже черты бедности, отсутствие постоянной работы, жилья, имущества и накоплений, просроченные кредиты.

Один показатель не определяет категорию

«Цифровая карта семьи» учитывает более 50 критериев. Среди них — доходы, занятость, жильё, имущество, транспорт, кредиты, наличие бизнеса, земельных участков, личного подсобного хозяйства и социальное положение.

Категория определяется по общей картине положения семьи. При изменении жизненных обстоятельств её могут пересмотреть.



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