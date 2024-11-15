Кому нужна первоочередная помощь: разъяснение по категориям семей C, D и E

В Казахстане уровень социального благополучия семьи определяют по совокупности показателей. Помимо доходов, учитывают занятость, жилищные условия, имущество, кредитные обязательства и накопления.
Категория C — средний достаток
К этой категории относятся семьи со средним достатком и стабильным уровнем благополучия.
Категория D — финансовые трудности
Для семей этой категории характерны низкие доходы, отсутствие постоянной работы и собственного жилья, просроченные кредиты и другие обстоятельства, влияющие на материальное положение.
Категория E — первоочередная поддержка
В эту категорию входят семьи, которым необходима первоочередная государственная помощь. Как правило, у них одновременно присутствует несколько факторов уязвимости: доход значительно ниже черты бедности, отсутствие постоянной работы, жилья, имущества и накоплений, просроченные кредиты.
Один показатель не определяет категорию
«Цифровая карта семьи» учитывает более 50 критериев. Среди них — доходы, занятость, жильё, имущество, транспорт, кредиты, наличие бизнеса, земельных участков, личного подсобного хозяйства и социальное положение.
Категория определяется по общей картине положения семьи. При изменении жизненных обстоятельств её могут пересмотреть.
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