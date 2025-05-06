В Казахстане планируют ввести запрет на выдачу кредитов отдельным категориям граждан. Об этом сообщил в Сенате заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Кизатова, в рамках управления рисками базовым банкам запретят выдачу кредитов и других заемных продуктов нерезидентам, а также предоставление займов лицам, аффилированным с банком.
«Мы ограничим некоторые рисковые операции для банков с базовой лицензией. К ним мы относим и выдачу займов лицам, связанным с банком особыми отношениями. В законодательстве прописано, какие лица являются аффилированными с руководством банков второго уровня. Банки каждый квартал предоставляют отчетность, где указывают, какие лица являются аффилированными», — пояснил Кизатов на брифинге в Сенате.
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