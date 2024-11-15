Коровы из Германии и автоматические системы: в Костанайском районе запустили молочную ферму





В селе Владимировка Костанайского района начала работу новая молочнотоварная ферма. Сейчас здесь содержат 165 коров голштинской породы, привезённых из Германии. До конца года поголовье планируют увеличить до 400.

Ожидаемый объём производства — около 4500 тонн молока за период лактации.

Проект реализует руководитель ТОО «ДК Мақсат KZ» Алмат Еслямов. По его словам, он вложил 321 млн тенге собственных средств, ещё 2,8 млрд тенге получил через СПК «Тобол».

Строительство началось в 2025 году. На ферме оборудовали коровник на 400 голов, родильное отделение и доильный блок.

Большинство процессов автоматизировано

Как рассказал Еслямов, на предприятии автоматически работают системы удаления навоза, подачи воды, вентиляции и охлаждения. Температуру контролируют специальные датчики: при её повышении оборудование включается самостоятельно.

Сейчас на ферме работают 14 человек. После выхода на полную мощность и расширения предприятия рабочих мест станет больше. В дальнейшем инвестор намерен увеличить поголовье до 800.

Вопрос поставок молока пока прорабатывают с местными товаропроизводителями.

В области строят новые фермы

За последние три года в Костанайской области построили восемь молочнотоварных ферм общей мощностью свыше 46 тысяч тонн молока в год. До конца 2026 года планируют ввести ещё четыре, в том числе в селе Надеждинка Костанайского района.

По словам главного специалиста областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Анель Каримовой, строительство ведётся в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области — за счёт собственных и заёмных средств инвесторов.

Основные меры господдержки — льготное кредитование через СПК «Тобол» и субсидирование животноводства. На открытие и расширение ферм предоставляют займы до 5 млрд тенге под 2,5% на срок до десяти лет.

С начала года производство молока в регионе выросло почти на 12%. По словам Каримовой, новые фермы позволят увеличить загрузку молокоперерабатывающих предприятий с 75 до 86%.

На 2027 год запланировано строительство ещё четырёх ферм общей мощностью более 16 тысяч тонн молока в год.

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