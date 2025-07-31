Ножевые ранения получил житель Костаная. В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение, что в одном из микрорайонов города, в одном из подъездов совершено убийство.
Однако эту информацию опровергли сотрудники официальных госорганов. Как сообщили сотрудники костанайской станции скорой медицинской помощи, в 16:11 30 июля поступил вызов из микрорайона Береке.
По приезду на адрес врачи обнаружили 43-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями. Пострадавший был доставлен в стационар костанайской городской больницы. Представители областного полицейского департамента сообщают, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
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