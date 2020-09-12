Костанайцам напоминают! 1 октября истекает срок оплаты земельного и имущественного налогов

Костанайцев просят в срок до 1 октября оплатить имущественный и земельный налоги. Квитанции с суммами платежей уже начали разносить жителям областного центра. Так же костанайцам напоминают, что оплатить налоги в здании управления госдоходов не получится, в связи с введенными карантинными мероприятиями, кассы здесь не работают, сообщает alau.kz

Если на ваше имя на территории страны зарегистрированы дома, квартиры, здания, дачи, гаражи и иные строения, а также земельный участок, то вам необходимо до 1 октября текущего года оплатить имущественный и земельный налоги. По данным управления госдоходов Костаная, квитанции с суммой налогов уже начали разносить жителям областного центра, а в налоговую стали поступать многочисленные звонки.

«Вопросы возникают в плане, налогоплательщик купил квартиру в 2020 году, и ему пришла с налогом. он говорит, почему такая. если новый жилец получил квитанция предыдущего хозяйств, то это просто не нужно переживать, просто сообщите бывшему владельцу, потому что сейчас квитанции идут за 2019 года»,- говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Если по тем или иным причинам вы не получили квитанции на оплату налогов, то, как отмечают в управлении госходов, вы сможете получить информацию по номерам телефонов 28-18-32, 28-17-01 и посредством мессенджера «WhatsApp» 8-747-519-40-52. Так же костанайцам напоминают, что оплатить налоги в здании управления госдоходов не получится, в связи с введенными карантинными мероприятиями, кассы здесь не работают, поэтому жителям областного центра рекомендуют это сделать другими способами.



«Оплату произвести можно в любой точке города, где Казпочта, без комиссии, через Народный банк , Каспий, через егов«,- сказала Жанна Турганова.



Напоминаем, что оплатить земельный и имущественный налоги нужно до 1 октября, в случае несвоевременной оплаты уже с 1 октября начнется начисление пени. При этом до 31 декабря нужно заплатить еще один — транспортный налог за 2019 год. Это тоже можно сделать онлайн.



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