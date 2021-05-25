Костанайцев призывают сдавать макулатуру

Всё, что нужно сделать — собрать всю ненужную макулатуру и принести её в пункт приёма, который расположен в библиотеке имени Толстого. Собранную бумагу активисты продадут на переработку, а вырученные деньги направят на помощь малообеспеченным костанайским семьям. Другими словами, жители областного центра могут сделать сразу 2 добрых дела без особых для себя затрат.

Старые книги, картон, использованная офисная бумага и газеты принимают в пункте сбора макулатуры в библиотеке имени Толстого. Акцию запустили эко активисты города ещё 5 мая. Организаторы договорились с несколькими школами, и они по окончанию учебного года тоже сдадут им всю ненужную макулатуру.







«Основная цель это призвать население города к осознанному экопотреблению, чтобы они могли сортировать мусор дома и приносить к пункту выдачи , по городу у нас их 7, свою макулатуру», — отмечает одна из организаторов Камажай Бермагамбетова.

Помочь не только экологии, но и нуждающимся. Поскольку все вырученные деньги за макулатуру организаторы отправят на благотворительность — многодетным и малообеспеченным семьям, сейчас они составляют списки семей.



«Самый главный пункт приема является областная библиотека имени Толстого, здесь люди могут прийти и сдать любую макулатуру , у нас на данный момент именно в библиотеке собралось не очень много макулатуры, но также мы можем выехать если у человека много собралось в офисе или дома, то мы можем выехать и забрать у них лично«, — говорит Камажай Бермагамбетова.

Принять участие в акции может любой желающий, для этого необходимо собрать всю ненужную макулатуру и принести в пункт сбора — библиотеку имени Толстого. Если вы планируете это сделать, то стоит поторопиться, акция продлится до 30 мая.



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