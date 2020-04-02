Костанайские артисты говорятся к онлайн-концертам

Костанайская областная филармония нашла для себя новый формат работы. Начиная с этой недели, местные артисты свое творчество зрителям дарят с помощью онлайн-концертов. Пока, только на страничках социальных сетей, но как отмечает руководство, в скором времени онлайн-концерты все желающие смогут смотреть и слушать на сайте филармонии, сообщает alau.kz

Зрительские кресла в Костанайской областной филармонии зачехлили еще в середине марта и две недели местным артистам понадобилось, чтобы придумать, как донести свое творчество до зрителей. В итоге они решились на онлайн -концерты.

Первый прошел в конце марта. Выступили вокалисты и инструменталисты филармонии. Следующий будет в эту пятницу в 15 часов дня.Вокалисты ансамбля «Славянская песня» в эти дни готовятся к онлайн -трансляции. Обычно концерт у них длится до двух часов, здесь планируют петь в течение часа. Количество композиций тоже сократили в два раза, выбрали, говорят артисты, самые популярные песни. Конечно, переживают, что не будет особой связи со зрителями, ведь зал по сути будет пустой.

«Для нас, как артистов, важна, взаимосвязь. Ты видишь зрительный зал, видишь глаза, нравится им или нет. Сейчас нам будет этого не хвать любой артист ему важно, сейчас мы можем надеться лишь на то, чтобы понравилось»,- говорит вокалистка Галина Санарова.

Такого мнения придерживаются большинство артистов Костанайской областной филармонии. Дома они не сидят. Репетиции, спевки — все осталось, но график пришлось всем пересмотреть. В филармонии сейчас работает больше 150 человек.

«Выходят по 1-2 человека, работают с концертмейстером. по 4-6 человек, по группам и расписание осталось, но есть дополнительные часы, чтобы все могли отработать в течении дня, весь коллектив оркестра»,- сказала заместитель директора Костанайской областной филармонии Зухра Иманова.

Увидеть онлайн-концерты костанайцы пока могут только на страничках социальных сетей, но, как отмечает руководство, в скором времени все желающие смогут смотреть и слушать их на сайте филармонии.

«У нас концерт будут проходить следующим образом, зрители могут задавать вопросы нашим артистам. Интерактив, артисты будут им отвечать. Все на сцене будут происходить и тут же отвечать, каждый концерт таким образом»,- рассказала Зухра Иманова.

К онлайн-концертам артисты филармонии готовятся в полную силу — примеряют концертные костюмы, стараются беречь голос — ведь петь будут только в живую. А от зрителей ждут знаков внимания. Обычных для виртуального общения: смайликов, аплодисментов, нарисованных цветов и комментариев, желательно положительных.

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