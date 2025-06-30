Сегодня на их участках орудуют мелкие грызуны, которые обустраивают свои норы прямо у грядок. Земледельцы отмечают, что непрошенные гости были и в прошлом году, но не в таком количестве. Подробнее о том, чем может быть опасно такое нежелательное соседство, и почему грызунов так привлекает жизнь на дачах.

В инстаграм телеканала «Алау» костанайские дачники прислали видео. На кадрах видно, что участке, среди богатой растительности, бегает некто, очень похожий на хомяка.

Пользователей соцсетей зверушка, безусловно, умилила, однако, комментаторы отметили, что такие незваные гости доставляют много неприятностей.

Дача у Натальи Копыца находится в садовом обществе «Железобетонщик». Занимается она ею с 90-х годов. Женщина вспоминает, что когда они только благоустраивали участок, довольно внушительных размеров грызуны здесь уже бегали, но вскоре эти края покинули. Однако, сегодня, отмечает дачница, так называемые вредители рассредоточили свои норы повсюду, и прямо у огорода в том числе.

«Они там гуляют, как хотят. Да если бы они ничего не трогали — бога ради, вот у меня там огурцы посажены. Вы, знаете, ну они начали уже спеть, хотела сорвать огурец, подхожу, от огурца вот такое вот осталось, ну они длинные огурцы. Они очень любят огурцы, ягоду вот, ягода росла, подхожу, начинаю смотреть, а ягода покусанная», — говорит Наталья Копыца.

Капусте, к слову, шанса в этом сезоне тоже не дали. Теперь, дачнице приходится высаживать все заново. А костанайский биолог рассказала, почему грызунам так нравится гостить на дачах местных жителей. Во-первых, здесь они чувствуют себя безопасно из-за отсутствия хищных птиц. Во-вторых, это изобилие еды. И, отмечает специалист, это рыхлая земля, благодаря которой они без проблем могу обустроить себе норы.

«Разрушается их естественная среда обитания. Это вспахиваются поля, это вырубаются леса, также может быть причина в том, что где-то по близости делают дорогу, то есть опять же разрушаются их норы и тем самым, их приходится перебираться в дачные участки. — А прошлогодний паводок мог на это повлиять? — Прошлогодний паводок повлиял бы на прошлогодний год скорее всего. Они же где-то зимовали. Поэтому нет, это то, что происходит в этом году», — говорит биолог Кристина Билалова.

Специалист подчеркнула, что не смотря на свои размеры, грызуны могут быть очень опасны, поскольку, являются переносчиками опасных заболеваний. А, если вы хотите избавиться от нежелательного соседства, то нужно бороться с непосредственно норами, в которых они живут. К слову, с начала года в Костанайской области от укусов разных животных пострадало почти 1300 человек, в том числе 354 ребенка.

«Последний случай бешенства в Костанайской области был зарегистрирован в июне этого месяца, до этого случай был зарегистрирован в городе Аркалык в 2015 году. Бешенство — это очень грозное, вирусное, инфекционное заболевание, которое передается при укусах, оцарапываниях и ослюнении человека животным, больных бешенством», — рассказал заместитель руководителя департамента СЭК Костанайской области Гулим Досумова.

Гулим Досумова отметила, что после укусов, особенно дикими животными, человеку необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Так как летальность при бешенстве достигает почти ста процентов.

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