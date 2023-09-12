Костанайские призывники симулируют болезнь, а прятаться им помогают родственники и работодатели — ДО

Такие причины сегодня назвал начальник управления по делам обороны, объясняя, почему весной им не удалось отправить утвержденное планом число призывников. Тем временем первого сентября стартовал осенний призыв и ситуация не меняется. Розыском больше сотни уклонистов займется местная полицейская служба.

Весной этого года отправить в армию из Костаная должны были 170 человек. Однако выполнить план не удалось. Отдавать долг Родине ушли лишь 128 человек. В управлении по делам обороны считают, что такая ситуация сложилась в силу ряда причин. В их числе — учеба призывников в вузах и сузах, преднамеренное уклонение от службы. Причем нередко призывники симулируют ту или иную болезнь, чтобы оттянуть время.

«Низкое состояние здоровья призывников, наличие заболеваний, препятствующих прохождению воинской службы. Жалобы со стороны родителей самих призывников на состояние здоровья, что вынуждает врачей-специалистов направлять призывников на дополнительное обследование, тем самым затягивают процесс прохождения медицинской комиссии», — сообщил начальник управления по делам обороны Костаная Батырхан Зиятов.

Также на совещании начальник управления по делам обороны Костаная отметил, что с первого сентября стартовал осенний призыв. Призывную и медкомиссию уже прошли 162 человека, 123 отправятся в армию. Но при этом уклоняются от службы 154 человека. Местная полицейская служба будет заниматься их розыском. По мнению Батырхана Зиятова, чтобы до этого не доходило, патриотическим воспитанием надо заниматься со школьной скамьи.

«Стоит упомянуть проблемы касательно упрощения военно-патриотического воспитания. В городе в общеобразовательных учреждениях нет кабинетов начальной военной и технологической подготовки, нет преподавателей-организаторов НВТП, нужна штатная единица в Управлении образования- методист НВТП. Не проводятся качественно учебно-полевые сборы», — говорит Батырхан Зиятов.

Однако, эту информацию опровергла руководитель городского отдела образования. По ее словам, сборы проводятся согласно плану. Кабинеты НВП тоже есть. Но дополнительная мотивация может быть полезной. В этой связи напомнили и об инициативе президента, согласно которой отслужившие в армии могут поступить без учета ЕНТ на платной основе, а показавшие лучшие результаты в боевой и военно-профессиональной подготовке получают право обучения за счет ВУЗа. Сколько человек воспользовалось такой возможностью в Костанае, Батырхан Зиятов ответить затруднился.

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