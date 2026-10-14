Костанайскую область готовят к паводкам: что изменится на водохранилищах





В Костанайской области продолжаются работы по защите населённых пунктов от весенних паводков. В регионе отремонтировали и реконструировали шесть гидротехнических объектов, а также разрабатывают проекты обновления водохранилищ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

О проводимых работах министр Нуржан Нуржигитов рассказал во время встречи с жителями Карабалыкского района в рамках рабочей поездки в Костанайскую область.

В Карасуском районе продолжается строительство водоотводного канала протяжённостью 14,2 километра. В Джангельдинском районе завершена реконструкция плотины «Албарбогет». Проект направлен на защиту близлежащих населённых пунктов от подтоплений и обеспечение кормовой базы для животноводства.

Кроме того, Комитет водного хозяйства разрабатывает проекты реконструкции шести водохранилищ. В их числе два крупнейших водохранилища региона — Верхне-Тобольское и Каратомарское.

На этих объектах также внедряется пилотная система автоматизированного контроля при поддержке Программы развития ООН в Казахстане. Она позволит отслеживать техническое состояние сооружений и своевременно принимать необходимые меры во время паводков.

Для предупреждения жителей об угрозе подтоплений на четырёх водохранилищах установили локальные системы оповещения.

В ближайшее время также планируется очистка отдельных участков рек Тобол, Шортанды и Торгай.

«Наша цель – сформировать устойчивую систему, направленную не только на ликвидацию последствий паводка, но и на их предупреждение. Для этого важно своевременное завершение начатых проектов, постоянный контроль за безопасностью гидротехнических сооружений и обеспечение надлежащей эксплуатации каждого объекта. Конечным результатом этих работ является безопасность населенных пунктов и местных жителей, а также повышение надежности водохозяйственной инфраструктуры региона. Для реализации этих задач важна слаженная работа центральных и местных исполнительных органов, бассейновой водной инспекции, РГП «Казводхоз» и водопользователей», — отметил Нуржан Нуржигитов.

Во время встречи жители Карабалыкского района подняли вопросы углубления реки Тогызак, установления водоохранных зон и реконструкции водопроводов.

После этого министр провёл личный приём граждан. Обсуждались вопросы использования подземных вод для орошения и получения разрешений на специальное водопользование.

По итогам встречи руководителям ответственных комитетов и департаментов дали конкретные поручения.

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