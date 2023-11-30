Кран упал на строительной площадке в Костанае. Один человек погиб

30 ноября в городе Костанай в 12:50 часов на строящемся объекте по улице Шаяхметова произошло падение крана.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, в кабине, которой находился 49 летний крановщик, который скончался на месте от полученных травм.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст 277 УК РК “Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ” повлекшее гибель человека.

На месте проводятся все необходимые следственные действия. Причина падения крана устанавливается.

Иные сведения, в рамках следствия, разглашению не подлежат

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