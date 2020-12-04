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Кража «по горячим следам» раскрыта костанайскими полицейскими

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Полицейские Федоровского района через несколько часов после сообщения в полицию вернули студенту колледжа похищенные сотовый телефон и банковскую карту, сообщает пресс-служба ДП области. 

2 декабря в дежурную часть обратился житель села Александрополь Федоровского района. Молодой человек рассказал полицейскими, что у него украли телефон и банковскую карту.

Когда парень вышел из комнаты общежития, неизвестный вытащил их из его вещей.

Полицейские отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в тот же день установили подозреваемого в городе Костанае. Им оказался 23-летний житель села Федоровка. Задержали подозреваемого оперативники возле банкомата. В этот момент он совершал транзакцию с карты потерпевшего, снял 10 тысяч тенге.

Родион Кузинёв поблагодарил майора Серика Бикетбаева, старшего лейтенанта Нурсултана Бексултанова и капитана Виталия Олейника за оперативное раскрытие преступления.

Ведется расследование.

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