Кредит подождёт: кому в Казахстане автоматически откладывают платежи





В Казахстане военнослужащим срочной службы автоматически приостанавливают платежи по банковским займам и микрокредитам. Отсрочка распространяется на весь срок службы и ещё 60 календарных дней после увольнения из армии. В течение этого времени проценты не начисляются, передает rus.baq.kz

Заявления и справки не нужны

На период отсрочки срочники освобождаются от платежей по основному долгу и процентам. Обращаться в банк или микрофинансовую организацию, подавать заявление, приносить справку из военкомата и подписывать дополнительные документы не требуется.

Сведения о призыве и завершении службы передаются автоматически между Министерством обороны, кредитными бюро и финансовыми организациями.

Что происходит с просроченной задолженностью

Если просрочка появилась до призыва, в предусмотренных законодательством случаях процедуры взыскания приостанавливаются на время срочной службы. При этом долг сохраняется.

Перед отправкой в армию заёмщикам рекомендуют проверить свои кредитные обязательства и принять меры для урегулирования имеющейся просроченной задолженности.

Новые кредиты во время службы не выдают

С 31 августа 2025 года в Казахстане запрещено выдавать военнослужащим срочной службы новые банковские займы и микрокредиты.

При рассмотрении заявки финансовые организации проверяют сведения о заёмщике через кредитное бюро. Если кредитный отчёт подтверждает прохождение срочной службы, в предоставлении займа откажут.

Отсрочку получили более 82 тысяч военнослужащих

Автоматический механизм действует с августа 2024 года. По данным Государственного кредитного бюро, с момента его запуска по 1 июня 2026 года отсрочку получили 82,1 тысячи военнослужащих. Общая сумма их займов составила 23,5 млрд тенге.

За первое полугодие 2026 года отсрочку предоставили 30 тысячам военнослужащих по кредитам на 7,5 млрд тенге.

В агентстве советуют перед призывом проверить кредитный отчёт и убедиться в правильности сведений обо всех действующих займах. После окончания отсрочки платежи необходимо возобновить: этот механизм не предусматривает списания долга.

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