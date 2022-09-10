Крупный лесной пожар в Аулиекольском районе ликвидирован

10 сентября в 10:00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее 7 сентября в 15:00 была объявлена локализация.

Загорание началось 02.09.22 в 15:10 на территорияхБасаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

Общая площадь с момента возникновения пожарасоставляет 43 тыс. га. Огнем уничтожены и повреждены 91 жилых домов в двух населенных пунктах. ​

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа.

Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.

Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара составила 207 ед. техники и 1 785 человек.

На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человека и 21 ед. техники. ​

Оперативный штаб закончил свою работу.

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