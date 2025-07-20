Нынешние КСК, а также потребительские кооперативы собственников квартир должны быть перерегистрированы до 17 июля 2026 года. В противном случае они будут ликвидированы, после чего жилищная инспекция назначит многоквартирным жилым домам (МЖД) временную управляющую компанию, пишет Zakon.kz

Такой порядок являются частью требований нового РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства». А именно, цитируем статьи 2 Закона:

«Зарегистрированные и осуществляющие деятельность до введения в действие настоящего Закона кооперативы собственников помещений (квартир), потребительские кооперативы собственников квартир, нежилых помещений обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона и пройти процедуру перерегистрации в течение одного года после дня его первого официального опубликования».

Уточним, что документ был опубликован 16 июля 2025 года, на следующий день после того, как был подписан главой государства. Поэтому предоставленный участникам КСК и ПКСК для перерегистрации один год истекает 16.07.2026.

Основную часть поправок составляют изменения и дополнения в Закон РК «О жилищных отношениях», где в принципиально новой редакции изложена (Управление объектом кондоминиума). Это весьма объемный блок норм, однако сейчас остановимся лишь на судьбе КСК и ПКСК.

Итак, с вступлением в силу нового закона – 15 сентября 2025 года – кооперативы собственников квартир и потребительские кооперативы собственников квартир перестанут существовать в прежнем виде. Не сразу, конечно, а, как уже говорилось, законом дается срок для выполнения юридических процедур.

В течение 10 месяцев, а точнее, с 15 сентября 2025 года до 16 июля 2026 года КСК и ПКСК их участники должны будут перерегистрировать. Почему? Потому, что согласно новой редакции 47 Закона РК «О жилищных отношениях» данные формы управления кондоминиумом МЖД упраздняются. Таковых в будущем может быть лишь две:

непосредственное совместное управление (если в доме квартир и прочих нежилых помещений не более 36); объединение собственников имущества – ОСИ.

Т.е. перерегистрация нужна для того, чтобы привести формальности в соответствие с новыми требованиями законодательства.

Но есть нюансы. Благодаря поправкам в Законе РК «О жилищных отношениях» появилась новая норма, посвященная субъектам управления кондоминиума. Цитируем пункт 1 статьи 51-4 Закона в новой редакции:

«Субъектами управления объектами кондоминиума являются:

управляющая компания;

кооператив собственников квартир (нежилых помещений)».

Как видим, сама аббревиатура КСК в законе осталась. Только теперь это не форма управления, как раньше (в изначальной редакции 1997 года), а субъект управления. Если честно, не вполне понятно, зачем понадобилась рокировка, но вот что это означает на практике.

Если КСК был образован в рамках одного многоквартирного дома, кооператив должен быть ликвидирован, а вместо него создано ОСИ (ну или возможно непосредственное совместное управление в случаях, о которых было сказано выше).

Если же ныне действующий КСК объединяет несколько домов (обычная история), он может перерегистрирован в «КСК нового типа». Как сказано в пункте 3 статьи 51-6 Закона РК «О жилищных отношениях»:

«В состав инициативной группы для регистрации кооператива собственников квартир (нежилых помещений) входят представители собственников квартир, нежилых помещений двух и более объектов кондоминиумов, делегированные собраниями в порядке, установленном настоящим законом».

Т.е. формально это будет два и более ОСИ (для каждого дома), объединившихся в КСК. Ну а на практике как был КСК на несколько МЖД во дворе микрорайона №, так и останется после перерегистрации.

Однако, повторимся, такая опция будет возможна лишь год. Начиная с 17.07.2026 перерегистрировать КСК и ПКСК нельзя. По истечении данного периода:

«Жилищная инспекция обращается в суд с заявлением о принудительной ликвидации кооперативов собственников помещений (квартир), потребительских кооперативов собственников квартир, нежилых помещений».

Пункт 4 статьи 2 Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства»

После чего (положительного для жилинспекции судебного решения), если собственники квартир не сменят бывший КСК на ОСИ или не выберут профессиональную управляющую компанию, жилищная инспекция им назначит временную управляющую компанию, которая и будет оказывать собственникам «услуги по управлению объектом кондоминиума… в соответствии с методикой расчета минимального размера взносов» (пункт 8 статьи 51-5 Закона РК «О жилищных отношениях»).

Сколько времени вправе управлять временная управляющая компания? С момента, когда пройдут два месяца после вступления в законную силу решения суда о ликвидации КСК, и до… пока собственники квартир не определятся с выбором.

Итак, время (очередной жилищной реформы) пошло.

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