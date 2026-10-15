Квартира, машина, кредиты: как казахстанские семьи распределяют по категориям

В Казахстане при оценке материального положения семей учитывают не только доходы, но и наличие недвижимости, транспорта, бизнеса, земельных участков и других активов.
К категории А относят семьи с наиболее высоким уровнем благосостояния. Для неё характерны доходы свыше семи прожиточных минимумов на каждого члена семьи, недвижимость большой площади, автомобили класса люкс, бизнес и другие активы.
Категория Б включает семьи с состоятельным уровнем благосостояния. Среди показателей — доходы от шести до семи прожиточных минимумов на человека, благоустроенное жильё, автомобили премиум-класса, предпринимательская деятельность и другое имущество.
При этом наличие одного из перечисленных признаков не означает, что семью автоматически отнесут к определённой категории. Оценка проводится с помощью Цифровой карты семьи на основе совокупности более 50 критериев. В их числе доходы, занятость, имущество, кредитные обязательства и социальное положение.
Присвоенная категория не является постоянной. Она может быть пересмотрена, если жизненные обстоятельства семьи изменятся.
Подробнее о том, как определяют категории А и Б, смотрите в видео.
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