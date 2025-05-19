Согласно материалам дела, в мае прошлого года двое жителей Рудного, Хожанов и Алданов, оба 2000-ого года рождения, сняли в Костанае частный дом с участком и баней. В ней они и организовали, оббив изнутри полиэтиленом, лабораторию по производству запрещенных, психотропных веществ.

Они завезли в баню реагенты в больших количествах, и оборудование: электронасос, стеклянные колбы, шланги, весы, вытяжку. Приобретен был и защитный костюм, перчатки и противогаз.

«В судебном заседании было установлено, что вы были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда осужденный Алданов осуществил сбыт психотропного вещества α-PVP на территории Костаная путем установления закладок», — сказал судья Нурман Айгелов.



При задержании у них было изъято почти 650 граммов психотропных веществ. Также было обнаружено около 100 килограммов прекурсоров. То есть, производились вещества в особо крупном размере, что, как и действия в группе, является отягчающим вину обстоятельством. Обвинение просило назначить и Хожанову, и Алданову по 13 лет лишения свободы. Оба подсудимых заявляли об истинном раскаянии, и просили не наказывать их строго.

«Суд приговорил, Хожанова Калихана признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде 11 лет трех месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Алданова Алишбека признать виновным в совершении уголовного правонарушения. назначить ему наказание в виде 11 лет трех месяцев лишения свободы с конфискацией имущества», — зачитал приговор судья.



Обоим подсудимым отменили меру присечения в виде домашнего ареста, и взяли их под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, и может быть обжалован.

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