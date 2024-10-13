Фото с места аварии прислали очевидцы.
Днем на объездной корейского моста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Тоyota и КамАз.
В результате столкновения причинен материальный ущерб легковому авто.
До приезда патрульной полиции, участники ДТП во всем разобрались сами, претенезий друг другу не имеют.
Вместе с тем, за создание аварийной обстановки, полицейские привлекли к административной ответственности водителя «Toyota».
Ему назначен штраф в размере 10 МРП (36920 тенге).
Фото ALAU.kz