Фото с места аварии прислали очевидцы.



Днем на объездной корейского моста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Тоyota и КамАз.

В результате столкновения причинен материальный ущерб легковому авто.

До приезда патрульной полиции, участники ДТП во всем разобрались сами, претенезий друг другу не имеют.

Вместе с тем, за создание аварийной обстановки, полицейские привлекли к административной ответственности водителя «Toyota».

Ему назначен штраф в размере 10 МРП (36920 тенге).

Фото ALAU.kz

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