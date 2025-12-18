Мажилисмен Олжас Нуралдинов в своем депутатском запросе от 17 декабря 2025 года выразил обеспокоенность планами по расширению перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 до 33 позиций. По его словам, при сохранении действующего механизма ценового регулирования это может привести к убыточности и массовому закрытию магазинов у дома.
По оценке депутата, экономическая модель таких торговых точек особенно уязвима к административным ограничениям. Средняя маржинальность в сегменте «магазин у дома» составляет всего 2–8% и едва покрывает аренду, зарплаты, логистику и коммунальные услуги. При этом 14 позиций из расширенного перечня относятся к скоропортящейся продукции с особыми условиями хранения и короткими сроками годности, что увеличивает объем списаний и убытков.
Магазины у дома работают “в ноль” на фоне роста затрат
Нуралдинов подчеркнул, что на фоне роста арендных и коммунальных платежей на 40–50% при жестко ограниченной торговой надбавке и налоговой нагрузке магазины у дома фактически вынуждены работать на грани окупаемости.
По его словам, в таких условиях семейные точки торговли превращаются не в устойчивый бизнес, а в форму вынужденной самозанятости, где владельцы и члены их семей фактически “держат” магазин ради минимального дохода. Закрытие этих объектов, в каждом из которых занято в среднем 3–5 человек, может привести к потере тысяч рабочих мест и ухудшению доступности продуктов для населения в шаговой доступности.
Депутат предлагает дифференцированный подход к ценовому регулированию
При этом мажилисмен отметил, что необходимость сдерживания роста цен и обеспечения доступности продуктов для населения не вызывает сомнений. Однако, по его мнению, государственная политика должна учитывать интересы малого и микропредпринимательства, на которое сейчас фактически возлагается обязанность удерживать низкие цены.
Он обратил внимание, что при действующей модели работы социальных предпринимательских корпораций (СПК) и производителей основное внимание уделяется крупным торговым сетям. Магазины у дома часто не имеют доступа к дешевым закупкам и прямым поставкам, но обязаны соблюдать те же ценовые ограничения, что делает их работу экономически несостоятельной.
Нуралдинов напомнил, что международная практика в сфере продовольственной безопасности и социальной поддержки строится на адресных мерах, стабилизационных закупках и поддержке производителей и логистики, а не на жестком административном регулировании цен в малой рознице.
Предложения по поддержке сегмента “магазинов у дома”
В качестве решения депутат предложил:
- распространять расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров в части жесткого ценового регулирования только на крупные торговые сети;
- освободить магазины у дома от жестких ограничений по торговым надбавкам;
- либо, в случае сохранения регулирования, обеспечить этим магазинам доступ к дешёвым закупкам через СПК и прямые контракты с производителями.
По мнению Олжаса Нуралдинова, такой дифференцированный подход позволит одновременно удерживать цены для населения и сохранить малый розничный бизнес, играющий важную роль в обеспечении занятости и продовольственной доступности в жилых массивах и отдалённых районах.
