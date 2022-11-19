Максимальное увеличение. О ценах на аренду жилья в Костанае

Фото из октрытых источников
За неделю, 10–17 ноября, аренда в РК подешевела ещё на 2.3 %.
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По данным Krisha.kz, максимальное снижение за период произошло в Кокшетау (—8.1 %), Уральске (—6.8 %), Астане (—3.6 %).
В Алматы цены на аренду жилья снизились на 2.8 %, сообщает krisha.kz
При этом в Караганде и Костанае плата повысилась на 1–3 %.
Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября.
|Город
|Динамика 10–17 ноября, %
|Алматы
|–2.8
|Астана
|–3.6
|Актау
|–2.9
|Актобе
|–1.8
|Атырау
|–1.2
|Караганда
|1.1
|Костанай
|3.0
|Павлодар
|–2.0
|Петропавловск
|–2.8
|Уральск
|–6.8
|Усть-Каменогорск
|–1.8
|Шымкент
|–0.4
|Кокшетау
|–8.1
Несмотря на общее снижение ставок, по сравнению с доажиотажным периодом (начало сентября) цены на аренду жилья в РК ещё выше на 13.8 % в среднем.
Максимальное увеличение наблюдается в Костанае (+30.9 %), Алматы (+23.8 %), Павлодаре (+22.2 %). В Астане по сравнению с 1 сентября аренда сейчас дороже на 17.9 %.
На 17 ноября средние цены на аренду жилья в РК такие:
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|250 000
|400 000
|500 000
|Астана
|180 000
|250 000
|350 000
|Актау
|120 000
|150 000
|200 000
|Актобе
|120 000
|150 000
|200 000
|Атырау
|150 000
|200 000
|220 000
|Караганда
|135 000
|160 000
|200 000
|Костанай
|130 000
|180 000
|200 000
|Павлодар
|120 000
|150 000
|160 000
|Петропавловск
|120 000
|150 000
|156 000
|Уральск
|120 000
|150 000
|200 000
|Усть-Каменогорск
|120 000
|150 000
|200 000
|Шымкент
|100 000
|150 000
|165 000
|Талдыкорган
|80 000
|100 000
|120 000
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