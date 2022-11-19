Максимальное увеличение. О ценах на аренду жилья в Костанае

За неделю, 10–17 ноября, аренда в РК подешевела ещё на 2.3 %.

По данным Krisha.kz, максимальное снижение за период произошло в Кокшетау (—8.1 %), Уральске (—6.8 %), Астане (—3.6 %).

В Алматы цены на аренду жилья снизились на 2.8 %, сообщает krisha.kz

При этом в Караганде и Костанае плата повысилась на 1–3 %.

Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября.

Город Динамика 10–17 ноября, % Алматы –2.8 Астана –3.6 Актау –2.9 Актобе –1.8 Атырау –1.2 Караганда 1.1 Костанай 3.0 Павлодар –2.0 Петропавловск –2.8 Уральск –6.8 Усть-Каменогорск –1.8 Шымкент –0.4 Кокшетау –8.1

Несмотря на общее снижение ставок, по сравнению с доажиотажным периодом (начало сентября) цены на аренду жилья в РК ещё выше на 13.8 % в среднем.

Максимальное увеличение наблюдается в Костанае (+30.9 %), Алматы (+23.8 %), Павлодаре (+22.2 %). В Астане по сравнению с 1 сентября аренда сейчас дороже на 17.9 %.

На 17 ноября средние цены на аренду жилья в РК такие:

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 250 000 400 000 500 000 Астана 180 000 250 000 350 000 Актау 120 000 150 000 200 000 Актобе 120 000 150 000 200 000 Атырау 150 000 200 000 220 000 Караганда 135 000 160 000 200 000 Костанай 130 000 180 000 200 000 Павлодар 120 000 150 000 160 000 Петропавловск 120 000 150 000 156 000 Уральск 120 000 150 000 200 000 Усть-Каменогорск 120 000 150 000 200 000 Шымкент 100 000 150 000 165 000 Талдыкорган 80 000 100 000 120 000

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