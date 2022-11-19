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Максимальное увеличение. О ценах на аренду жилья в Костанае

Фото из октрытых источников

За неделю, 10–17 ноября, аренда в РК подешевела ещё на 2.3 %.

По данным Krisha.kz, максимальное снижение за период произошло в Кокшетау (—8.1 %), Уральске (—6.8 %), Астане (—3.6 %).

В Алматы цены на аренду жилья снизились на 2.8 %, сообщает krisha.kz

При этом в Караганде и Костанае плата повысилась на 1–3 %.

Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября.

Город Динамика 10–17 ноября, %
Алматы –2.8
Астана –3.6
Актау –2.9
Актобе –1.8
Атырау –1.2
Караганда 1.1
Костанай 3.0
Павлодар –2.0
Петропавловск –2.8
Уральск –6.8
Усть-Каменогорск –1.8
Шымкент –0.4
Кокшетау –8.1

Несмотря на общее снижение ставок, по сравнению с доажиотажным периодом (начало сентября) цены на аренду жилья в РК ещё выше на 13.8 % в среднем.

Максимальное увеличение наблюдается в Костанае (+30.9 %), Алматы (+23.8 %), Павлодаре (+22.2 %). В Астане по сравнению с 1 сентября аренда сейчас дороже на 17.9 %.

На 17 ноября средние цены на аренду жилья в РК такие:

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн.
Алматы 250 000 400 000 500 000
Астана 180 000 250 000 350 000
Актау 120 000 150 000 200 000
Актобе 120 000 150 000 200 000
Атырау 150 000 200 000 220 000
Караганда 135 000 160 000 200 000
Костанай 130 000 180 000 200 000
Павлодар 120 000 150 000 160 000
Петропавловск 120 000 150 000 156 000
Уральск 120 000 150 000 200 000
Усть-Каменогорск 120 000 150 000 200 000
Шымкент 100 000 150 000 165 000
Талдыкорган 80 000 100 000 120 000
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