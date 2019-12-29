Мальчик провалился в открытый люк в центре Костаная

6-летний мальчик провалился в открытый люк, об этом Алау рассказал отец ребёнка Берик Игликов, сообщает alau.kz

“26 декабря, примерно в 13:30 я привёз жену в салон красоты по Гоголя, а сами с детьми планировали погулять в сквере. Я шёл впереди, дети бегали сзади, вдруг услышал крик младшего сына « Папа, Мансур провалился», я обернулся и не увидел своего старшего сына», — рассказал Берик Игликов.

По словам отца, люк был открыт и припорошен снегом, именно по этой причине его не было заметно. Колодец находится на углу пересечения улиц Гоголя — Байтурсынова.

«К счастью, мимо проходил высокий парень, он бросился мне помогать. Залез внутрь и достал моего сына. Ребёнок упал спиной на бетон. Мы сразу поехали в больницу, даже оставили его там на ночь. Серьезных повреждений найдено не было. Мансур прикусил язык и ушиб локоть».