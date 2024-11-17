В Карабалыкском районе завершены поиски пропавшего подростка.

16 ноября в Карабалыкском районе Костанайской области были начаты поиски подростка 2011 года рождения, который ушел из дома на рыбалку на реку Тогузак около 16:30 часов и не вернулся.

К поисковой операции были привлечены спасатели, полиция, волонтеры, неравнодушные граждане, родственники пропавшего, а также кинологические расчеты и плавательные средства.

Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при рыбной ловле. Недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.

Берегите себя и своих близких. Любая неосторожность может обернуться непоправимой трагедией.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.