В Карабалыкском районе завершены поиски пропавшего подростка.
16 ноября в Карабалыкском районе Костанайской области были начаты поиски подростка 2011 года рождения, который ушел из дома на рыбалку на реку Тогузак около 16:30 часов и не вернулся.
К поисковой операции были привлечены спасатели, полиция, волонтеры, неравнодушные граждане, родственники пропавшего, а также кинологические расчеты и плавательные средства.
Несмотря на оперативные действия спасателей и добровольцев, трагедии избежать не удалось. Тело подростка было обнаружено и поднято на поверхность силами ДЧС.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при рыбной ловле. Недопустимо оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых, особенно в условиях низких температур и повышенной опасности вблизи воды.
Берегите себя и своих близких. Любая неосторожность может обернуться непоправимой трагедией.