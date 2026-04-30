Массовая застройка ЖК: аким Костаная сделал заявление

Аким Костаная Марат Жундубаев обратился к застройщикам с призывом более ответственно подходить к вопросам приобретения и освоения земельных участков.
По его словам, в городе фиксируются случаи, когда компании сначала выкупают землю, а затем пытаются оформить документы под строительство жилых комплексов.
«Я прошу сегодня очень аккуратно подходить к этому вопросу. Есть городской отдел архитектуры — необходимо всё согласовывать», — подчеркнул аким.
Он отметил, что в настоящее время ведётся корректировка генерального плана Костаная совместно с «Астана Генплан» . В связи с этим возможны изменения в зонировании территорий.
Аким предупредил, что покупка участка не гарантирует разрешение на застройку.
«Чтобы не получилось, что завтра у вас не будет возможности там застраиваться. Ваш аргумент, что вы купили землю и потратили свои деньги, и мы обязаны вам дать разрешение, приниматься не будет», — заявил он.
Власти рекомендуют застройщикам заранее согласовывать проекты с профильными ведомствами, чтобы избежать рисков и финансовых потерь.
