Массовая застройка ЖК: аким Костаная сделал заявление

— Сегодня, 10:44
Аким Костаная Марат Жундубаев обратился к застройщикам с призывом более ответственно подходить к вопросам приобретения и освоения земельных участков.

По его словам, в городе фиксируются случаи, когда компании сначала выкупают землю, а затем пытаются оформить документы под строительство жилых комплексов.

«Я прошу сегодня очень аккуратно подходить к этому вопросу. Есть городской отдел архитектуры — необходимо всё согласовывать», — подчеркнул аким.

Он отметил, что в настоящее время ведётся корректировка генерального плана Костаная совместно с «Астана Генплан» . В связи с этим возможны изменения в зонировании территорий.

Аким предупредил, что покупка участка не гарантирует разрешение на застройку.

«Чтобы не получилось, что завтра у вас не будет возможности там застраиваться. Ваш аргумент, что вы купили землю и потратили свои деньги, и мы обязаны вам дать разрешение, приниматься не будет», — заявил он.

Власти рекомендуют застройщикам заранее согласовывать проекты с профильными ведомствами, чтобы избежать рисков и финансовых потерь.



