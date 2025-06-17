Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с демонстрацией ненормативной лексики в общественном месте, сообщает пресс-служба облсуда.

В ходе разбирательства установлено, что 10 июня 2025 года гражданка О. на кузове своего автомобиля разместила надпись с использованием нецензурных выражений.

В суде О. пояснила, что наклейка была размещена с благими намерениями – якобы для предотвращения ДТП. Подобные предупреждения часто встречаются на грузовом транспорте и не имели целью оскорбить кого-либо.

Тем не менее, суд, учитывая, что транспортное средство передвигалось в общественном месте и находилось в поле зрения широкого круга, данное действие квалифицировал, как проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка.

Постановлением суда О. привлечена к административной ответственности и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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