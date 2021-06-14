Международный день донора отмечают 14 июня во всем мире

В Костанайском областном центре крови сегодня в торжественной обстановке прошло награждение постоянных доноров. Только за пять месяцев этого года сдать кровь пришло более шести тысяч человек. Примерно 40% доноров становятся постоянными и приходят в центр крови в течение года по 3-4 раза.

Регулярно сдающих кровь доноров, а их более 30 человек, награждали подарками сегодня в областном центре крови. Одна из них Василиса Клопова, ей всего 21 год, как только ей исполнилось 18 лет, сразу пошла сдавать кровь, и с того момента делает это постоянно, в год 3-4 раза.

«Кровь я сдавала раз 15 уже наверное, в том числе плазма, тромбоциты. Кровь я сдаю с 18 лет , мне в августе исполнилоась 18, в сентябре я уже сдавала. Для чего? Мне кажется, что я получаю какое-то душевное умиротворение когда я это делаю. А вообще пришла я к этому, потому что моя бабушка всегда сдавала кровь , и когда ей делали операцию , то эта кровь ей спасла жизнь»,- рассказывает донор Василиса Клопова.

Всего же в год сдают кровь порядка 10-12 тысяч человек, с начала года в центр крови пришло более 6000 доноров. Но, часть из них не проходят из-за медицинских противопоказаний или по результатам предварительных обследований.

«Значимость вас доноров, вашей службы так сказать , ведь вы тоже служите людям да становится еще больше. И сегодня мы можем сказать, что вы не только доноры , вы — наши родные люди , вы наши коллеги, вы наши друзья, которые наравне с нами помогаете, спасаете сотни и тысячи человеческих жизней», — отмечает директор областного центра крови Елена Иосипенко.

А вот Виктория Янгварская сегодня пришла на мероприятие поздравить всех доноров вместе со своими коллегами из областного русского драмтеатра. Виктория сама донор, сдает кровь на протяжении 7 лет, и совсем недавно получила звание леди-донор 2021.

«Для меня это особенный день , потому что спасать жизни людей, помогать им, спасать детей, взрослых , пожилых, я думаю это обязанность каждого из нас ведь ничего сложного в этом нет, достаточно придти сюда сдать свою кровь и помочь людям.Сегодня мы в качестве вампиров пришли так сказать поздравить всех доноров, поздравить медицинский персонал с этим замечательным праздником, ну и просто создать такую атмосферу необычную принести сюда в наш центр», — говорит донор Виктория Янгварская.

Сейчас же центр крови работает по потребностям медорганизаций.

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