Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 3 июня 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства объяснил, зачем ведомство установило порог 1 млн тенге для отслеживания переводов между физлицами, сообщает Zakon.kz

В Казахстане начали отслеживать денежные переводы между обычными людьми. Если вы получите более 1 млн тенге от других людей за три месяца, то государство может поинтересоваться, откуда эти деньги и чем вы занимаетесь. Такого человека могут заподозрить в незаконной предпринимательской деятельности и, соответственно, в уходе от уплаты налогов.

«1 миллион тенге – это за три последовательных календарных месяца. В месяц примерно 330 тысяч тенге. Данная сумма была определена нашими коллегами из КГД на основании репрезентативных данных о переводах. Они считают, что эта сумма является безопасной. И данное решение было предусмотрено на совете экономической политики. Такой вопрос инициирован, решение еще обсуждается. Я думаю, это правильное решение со стороны наших органов», – сказал Даурен Кенбеил.

Если вы не работаете и живете за счет помощи родных, то нужно будет объяснить ситуацию налоговикам и никаких штрафов не будет.

«Если вы не ведете предпринимательскую деятельность, вы объясните, что это деньги от родственников, и к вам никаких вопросов не будет. Под проверки подпадают те физлица, которые активно пользуются переводами. Как только вы докажете, что это не предпринимательская деятельность, а родственные отношения, никаких вопросов к вам не будет», – заключил вице-министр.

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