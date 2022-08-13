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Минздрав потратит 20 млн тенге на исследование грамотности населения в области медицины

Министерство здравоохранения Республики Казахстан готово потратить 20 млн тенге на исследование грамотности населения в области медицины, передаёт informburo.kz Ведомство объявило конкурс на проведение кросс-секционного исследования с целью выяснить уровень осведомлённости населения страны в вопросах медицины, сообщает Goszakup turaly.

Предполагается, что в разработанную поставщиком услуги анкету будут входить не менее 30 вопросов на медицинскую тематику, а сама она должна быть основана на стандартном международном опроснике HLS-EU-Q (European Health Literacy Survey Questionnaire). Он включает в себя 47 вопросов о доступности медицинских услуг, понимании пациентом заключений и назначений врача и прочих нюансах взаимодействия гражданина со сферой здравоохранения.

Проводить исследование планируют в течение года в пяти городах Казахстана:

  • Нур-Султан и Шымкент – по 700 респондентов;
  • Алматы – 800,
  • Усть-Каменогорск и Актобе – по 400 человек в каждом.

Стать одним из трёх тысяч опрошенных участников смогут совершеннолетние жители этих городов, достигшие 18 лет.  Шесть специально подготовленных интервьюеров соберут информацию, которую проанализируют при помощи методов медицинской статистики и составят проект рекомендаций по повышению медицинской грамотности для школ и вузов.

Поставщик должен предоставить отчёты по исследованию до 10 декабря.

Как отмечает издание, пока на объявленный конкурс не подали ни одной заявки.

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