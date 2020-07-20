Многодетная мама развивает бизнес в районе Костанайской области

В Камыстинском районе активно развивается животноводство. В рамках второго направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» жителям села предоставляются гранты. Люди активно занимаются разведением скота, а кто-то осваивает новые для района виды бизнеса.

Виктория Викторовна уроженка Денисовского района, а в село Камысты переехала около двух лет. Семья большая, женщина гордо носит звание многодетной матери. В прошлом году она решила изменить свою жизнь и прошла обучение на курсах «Бастау Бизнес» по программе «Енбек».

«Подала заявку в центр занятости Камыстинского района, чтобы выиграть грант. И я выиграла грант 200 МРП. Этот грант помог мне купить коз. На 505 тысяч мне хватило купить 6 козочек и одного козла-производителя. По-тихонечку, мы местами бывает ездим, закупаем. Вот недавно, на днях, мы купили еще одну козочку, привезли», — делится жительница села Камысты Виктория Казаку.

С одной козы в сутки можно получить от двух до пяти литров молока. В будущем Виктория планирует приобрести дойный аппарат. Но и на этом останавливаться не собирается.

«У меня в планах на будущее — не главное продажа молока, сыров — этим я тоже буду заниматься, но мне хочется закупать телят и выкармливать козьим молоком. Оно намного насыщеннее и гуще коровьего, и телята вырастают очень крупные и в теле массивные», — говорит Виктория.

Каждая коза уже принесла потомство, и маленькая ферма постепенно расширяется.

«Для того, чтобы получить грант, участнику необходимо пройти обучение по проекту «Бастау Бизнес», которое проводит районная Палата предпринимателей. После этого, участнику необходимо обратиться в Центр занятости, подать заявку. После подачи заявки мы коммиссионно рассматриваем ее и предоставляем грант», — говорит директор центра занятости Камыстинского района Нурлан Искаков.

Валерий Гарипов всю жизнь проработал сотрудником полиции, и уже как 10 лет на пенсии.

«Чем-то надо было заниматься, решил позаниматься копчением. Понравилось, ну это как хобби было у меня. В основном, коптил друзьям, себе. И информация, как говорится, стала выходить, распространяться. И стали обращаться граждане, просить. И тут я узнал о программе «Бастау Бизнес», и решил воспользоваться этим. Взял грант, приобрел оборудование себе», — говорит житель села Камысты Валерий Гарипов.



Сейчас Валерий Гарипов уже официально занимается копчением продукции на заказ. В связи с пандемией, конечно, клиентов поубавилось, но несмотря на это планы по расширению своего бизнеса у него большие.

«Кроме копчения я хотел заняться уже и консервированием мяса. Думал расширить свой бизнес, открыть цех и оказывать услугу населению уже», — говорит Валерий.

Но пока это только в планах. В селе такую услугу Валерий Гарипов предоставляет один, да и берет за работу не дорого.



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