С 2026 года налоговая начнет проверять количество мобильных переводов, совершенных на счета граждан (физических лиц), по итогам 2025 года. Уже сейчас важно следить за прозрачностью своих финансовых операций, чтобы избежать проблем с налоговыми органами, пишет digitalbusiness.kz
Ошибки, которые могут дорого стоить
В поле зрения налоговой вы попадете, если на банковский счет физического лица (дебетовая карта) ежемесячно поступает от 100 и более переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд (например: январь, февраль, март 2025 года — прим.ред). В такой редакции действует норма сейчас, но ближайшее время к ней добавят второй критерий: cумма переводов, превышающая 1 млн тенге (12 МЗП), также попадет под пристальный контроль налоговой службы.
Первых нарушителей увидят в конце марта
С 2024 года налоговая начала получать данные по переводам от работников государственных учреждений и их семей, начиная с 2025 года — по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (за 2024 год).
В 2026 году налоговая проверка затронет всех остальных граждан. Проще говоря: первых нарушителей, из числа физических лиц, налоговая увидит совсем скоро. А вот объясняться в органы вас пригласят только в 2026 году.
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