Молодёжь всё чаще переводит пенсионные накопления в частное управление





Молодые казахстанцы стали активнее переводить пенсионные накопления управляющим инвестиционным портфелем. По данным ЕНПФ на 31 августа 2026 года, вкладчики доверили частным компаниям 179 миллиардов тенге, совершив 180,5 тысячи переводов, сообщает LS.

Передавать часть пенсионных накоплений из ЕНПФ в частное управление граждане могут с 2021 года. С сентября 2026 года допустимая доля выросла до 100%.

Число вкладчиков, воспользовавшихся такой возможностью, увеличилось почти в 18 раз: с 2,4 тысячи в 2021 году до 42,6 тысячи в 2026-м.

Наиболее активны казахстанцы в возрасте от 30 до 39 лет. На них приходится около 41% переводов и 40% переданных средств — 72,4 миллиарда тенге. Следом идут вкладчики от 40 до 49 лет: около четверти переводов и треть общей суммы — 59,4 миллиарда тенге.

При этом доля граждан младше 30 лет в количестве переводов выросла с 6% в 2021 году до 24% в 2026-м. По числу операций молодые вкладчики уже сопоставимы с группой 40–49 лет, однако переводят меньшие суммы, поскольку их накопления только формируются.

Наименее активны вкладчики в возрасте 60 лет и старше. На них приходится 0,6% переводов и около 1% переданных средств.

В среднем за 2021–2026 годы сумма одного перевода составила около 992 тысяч тенге. В расчёте на одного вкладчика за год — примерно 1,58 миллиона тенге, поскольку один человек может совершать несколько переводов. В 2021 году этот показатель превышал три миллиона тенге.

В ЕНПФ объясняют снижение средней суммы расширением круга участников. Если первоначально средства переводили преимущественно граждане с крупными накоплениями выше порога минимальной достаточности, то теперь этой возможностью пользуются и молодые вкладчики с небольшими суммами на счетах.

Основная часть казахстанцев передавала в частное управление от одного до трёх миллионов тенге. Одновременно растёт доля переводов до 500 тысяч тенге: с 24% в 2021 году до 35% в 2026-м.

По объёму средств в 2026 году впервые лидирует категория переводов от трёх до пяти миллионов тенге — 28,4 миллиарда, или 43% суммы за год. В категории от одного до трёх миллионов тенге объём составил 25,7 миллиарда.

Переводы свыше десяти миллионов тенге остаются редкими. За весь период их совершили 326 вкладчиков — менее 0,5%.

По наблюдениям фонда, владельцы крупных накоплений переводят средства чаще. В ЕНПФ предполагают, что они могут распределять деньги между несколькими управляющими компаниями или передавать их частями.

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