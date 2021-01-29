Молодой костанаец занял гран-при на республиканском конкурсе музыкантов

Любовь к музыке привела костанайского школьника к грандиозной победе на республиканском конкурсе. 16-летний подросток сумел настолько поразить столичное жюри, что выиграл гран-при среди множества участвующих музыкантов, передает alau.kz

За инструментом Батыржан Танкеев. Юное дарование и гордость своей семьи и преподавателей. А с недавнего времени им может гордиться еще и весь Костанай. В свои 16 парень сумел взять Гран-При на всеказахстанском конкурсе среди музыкантов, который в этом году провели дистанционно. Достичь такой высоты местным талантам удается довольно редко.

«54-й республиканский, конечно, самый значимый в нашей республике. Он проходит каждый год, а пианисты участвуют раз в 3 года. Оценивают их тоже профессионалы. В результате выбора нашей программы мы сыграли Баха, Бетховена, Рахманинова. Конкурс очень серьезный. Участвуют все музыкальные школы нашей республики, и занять гран-при – это в первый раз в нашей области»,- рассказала преподаватель класса фортепиано Вера Варюхина.

Столь высокий результат далеко не случайность. Батыржан прокладывал свой путь чередой упорного труда и многократных побед в региональных конкурсах. Так что всем кто считает, что научиться играть на фортепиано — это пара пустяков, стоит поостеречься. Для идеального звучания нужны годы тренировок.

«Слишком много времени. Я не могу определить. Наверное, сложно. Потому что я трачу больше года, чтобы работать над одним произведением. Огромные временные рамки, поэтому на вопрос сложно или легко ответить затруднительно. Это как вода точит камень – долгая кропотливая мелкая работа»,- рассуждает Батыржан Танкеев, финалист и обладатель гран-при республиканского конкурса.

Увлеченность музыкой к Батыржану пришла не сразу. Когда-то он мечтал стать пилотом и даже открыть сеть ресторанов. Но все изменила семейная традиция. Парень один из старших братьев в многодетной семье Танкеевых, где почти все дети увлечены музыкой. И теперь мечта Батыржана — это не только стать серьезным музыкантом, но и освоить новые инструменты.

«Я бы хотел освоить инструмент виолончель. Меня к этому тянет. Я смотрю, как играет на виолончели моя сестра Айзере и немного даже завидно. Тоже хотелось бы сесть и выдать этот бархатный звук певучий»,- признается Батыржан.

Сейчас Батыржан готовится к поступлению в национальный университет искусств в городе Нур-Султан. Вместе с преподавателем они готовят программу классических произведений, чтобы успешно пройти вступительные экзамены. Для Батыржана — это значимый шаг. Ведь он осознает себя примером для младших братьев и сестер, и надеется, что не подведет доверие своих близких и учителей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.